The Black Eyed Peas, il nuovo singolo è Girl Like Me con Shakira

Dopo una lunga attesa è online il video di “Girl Like Me”. Il singolo, quarta traccia dell’album “ Translation ”, vede i camaleontici Black Eyed Peas duettare con Shakira ( FOTO ). Il gruppo ha sempre amato sperimentare, senza mai rinnegare l’anima rap che ne ha decretato il successo internazionale. Con questa particolare collaborazione è arrivata la conferma, i Black Eyed Peas vogliono imporsi nel variegato mondo della musica reggaeton consolidando un nuovo genere. A differenza di “Mamacita”, featuring con il reguetonero Ozuna, “ Girl like me ” ricorda maggiormente la prima produzione artistica del gruppo, quel rap un po’ pop sullo stile di “Where is the love?”. É l’iconica voce di Shakira a personalizzare il singolo con l’inconfondibile ritmo latino. La svolta latin del brano è il filo conduttore del video di “Girl like me”, dove la cantautrice colombiana gioca un ruolo da protagonista catalizzando l’attenzione su di sé e lasciando i Black Eyed Peas solo sullo sfondo.

Taboo, rapper del gruppo, ai Latin Music Awards si era scusato con i fan per la lunga attesa, per un video che è uscito in ritardo rispetto ai classici tempi di pubblicazione. “La grandezza richiede molto tempo. prometto che uscirà” e ha mantenuto la parola data. Il video di “ Girl Like Me ” vede il rosso come colore predominante, con Shakira che appare con i capelli di tonalità rosso. La stessa colombiana conquista la scena con un balletto sensuale insieme ad altre due ballerine indossando un completo sportivo in stile anni Ottanta. Shakira rende persino omaggio a Michael Jackson includendo il famoso Moonwalking come parte della coreografia. Entusiasta Will.I.Am., componente e fondatore dei Black Eyed Peas: “Questa ragazza è la definizione di musica. Ho lavorato con tutti: Whitney Houston, Michael Jackson. E non ho mai sperimentato così tanti dettagli”.

Il testo di “Girl Like Me”

Ayy, yeah

Ayy, ayy

So they tell me that you lookin' for a girl like me

So they tell me that you lookin' for a girl like me

Ah-ah-ah, you're lookin' for

A girl like me (la-la-latinas, eh)

I want a girl like Shakira, eh

Esa latina está rica (ah)

I want a familia chica que sepa vivir y que viva la vida

I need a bien bonita (wuh)

Elegante señorita (wuh)

Girl, I want you and I need ya

All of my life, yup, baby, let's team up

I want a girl that shine like glitter (ping)

A girl that don't need no filter

The real for real

A girl that's a natural killa (prr)

I wanna girl that's a heater (hot)

Caliente, off the meter (hot)

Yo quiero, mira, yo quiero

Una chica que no me diga mentiras

So they tell me that you lookin' for a girl like me

So they tell me that you lookin' for a girl like me

Ah-ah-ah, you're lookin' for

A girl like me

Oye, mami, estoy buscando una chica así

Oye, mami, estoy buscando una chica así

Ah-ah-ah, you're lookin' for

A girl like me

Me llevas en tu mente

Soy adictiva como el azúcar

Me buscas permanentemente

¿No ves que solo quiero jugar?

Latinas

Latinas

La-la-latinas

La-la-latinas

Sacúdelo como Shaki

Baby, drop it low on top me

Electric field, so shock me

Your hips don't lie, they rock me

Baby, come get me, you got me

Oye, mami, ven aquí

You know I'm liking what I see

Muévelo, muévelo, muévelo así

Yo quiero una mujer

Una princesa no tiene pa' ver

Esa chick with no boundaries like that fue what ev'

Buena en la cama, she good in the bed

A girl that be using her head (her head)

To use the cabeza, the best

I want a girl who's a diva

No quiero otra, sí, eso es

So they tell me that you lookin' for a girl like me

So they tell me that you lookin' for a girl like me

Ah-ah-ah, you're lookin' for

A girl like me

When I come it shines like glitter

Baby, you know I need no filter

For real, I'm real

You know I'm real

Like that my lips are so glossy

Like how my neck is so bossy

Baby, if you do it my way

Just for the hell of it, I'll let you love me

Latinas

Latinas

Sha-Sha-Shakira

Sha-Sha-Shakira

I like latinas

Ones who look like Selena

Shake your bunda like Anitta

Morena estás más fina

I like dominicanas

Boricuas and colombianas

In East L.A. I like the chicanas

And they want a piece of the big manzana, eh

So they tell me that you lookin' for a girl like me

Oye, mami, estoy buscando una chica así

Ah-ah-ah, you're lookin' for

A girl like me

Me llevas en tu mente

Soy adictiva como el azúcar

Me buscas permanentemente

¿No ves que solo quiero jugar?