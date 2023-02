Sanremo 2023, le pagelle della seconda serata (IN AGGIORNAMENTO)

WILL - STUPIDO - VOTO 7

Sembra un agnellino quando appare sul palco, ma appena l'orchestra sgancia le prime note si trasforma e quello che è stato definito un pop generazionale diventa un manifesto generazionale. Canta il bello di esternare fragilità ed emozioni. Ha ragione, a volte è motivante sentirsi (un po' stupidi)



MODA' - LASCIAMI - VOTO 6

Un ritorno che è una confessione perché è una fuga dalla depressione, da quello che Giuseppe Berto chiamava il male oscuro. I suoni sono delicati, da psicologo dell'anima. Kekko si trasfigura nell'esecuzione, mostra le sue sofferenze. Ora nessuno vola più sul nido del cuculo.



SETHU - CAUSE PERSE - VOTO 6

Spinge con rock e attraverso la sua musica racconta una generazione che vive tra incertezze, ansie e paure per il futuro. Sembra un po' intimidito e si brucia un po' quella possibilità di dimostrare che le sue aspettative (e realizzabili) non sono le stesse che le generazioni più grandi riversano sulla sua.



ARTICOLO 31 - UN BEL VIAGGIO - VOTO 6/7

Certo un po' melanconia la trasmettono, la ragazza che mena e il dito medio si sono stinti. Ma resta un bel viaggio ascoltare la loro storia. Trovo geniale l'idea di questi ragazzi che non volevano crescere ma con la loro musica hanno cresciuto un paio di generazioni.



LAZZA - CENERE - VOTO 7+

Forse il primo ascolto può essere ostico ma il mio consiglio è di dedicare qualche minuto alla lettura del testo: è l'artista stesso che dice che talvolta il suo fraseggio non è di facile comprensione. Nel testo lui non crede più nelle favole ma questa è una bella favola, anche se un po' amara!