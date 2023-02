Baraye, la canzone iraniana inno della rivoluzione

Pegah Moshir Pour, attivista italiana di origini iraniane, e Drusilla Foer, hanno portato il brano a Sanremo 2023 Condividi

Shervin Hajipour ha vinto ai recenti Grammy Awards 2023 nella nuovissima categoria "Miglior canzone per il cambiamento sociale" con il brano Baraye, diventato un inno alle proteste in Iran, scoppiate lo scorso settembre dopo la morte di Mahsa Amini. La 22enne è stata arrestata e poi uccisa dalla polizia religiosa il 13 settembre a Teheran per aver indossato in modo sbagliato il velo in un luogo pubblico.

Hajipour ha pubblicato la canzone per la prima volta proprio lo scorso settembre, su Instagram. In soli due giorni Baraye ha raccolto 40 milioni di visualizzazioni e ha dato grande notorietà al suo autore. Talmente tanta da attirare le attenzioni del governo, che prima lo ha incarcerato e, un mese dopo, l'ha rilasciato. Baraye è una parola persiana che significa “per”, “a causa di”. Ecco la traduzione della canzone, con i versi che raccontano le condizioni di vita all’interno del Paese.

Baraye a Sanremo 2023 approfondimento Sanremo 2023, il discorso sulla libertà dell'Iran di Pegah e Drusilla Baraye è stata protagonista di uno tra i momenti più toccanti di Sanremo 2023 (SEGUI LA DIRETTA - LO SPECIALE). Pegah Moshir Pour, attivista da sempre al fianco delle donne iraniane, è salita sul palco dell’Ariston insieme a Drusilla Foer (alter ego di Gianluca Gori) per parlare di donne, vita e libertà. “In Iran non sarei potuta essere così vestita e truccata e non avrei potuto parlare di diritti umani da un palcoscenico perché sarei stata arrestata o forse addirittura uccisa” ha detto Pour. “E per questo ho deciso, insieme a tanti miei coetanei, che la paura non ci fa più paura e di dare voce a una generazione cresciuta sotto un regime di terrore". Insieme a Drusilla Foer, ha poi recitato Baraye, canzone che ha condannato al carcere il suo autore, Shervin Hajipur.

Baraye, la traduzione

Per ballare nei vicoli Per il terrore quando ci si bacia Per mia sorella, tua sorella, le nostre sorelle Per cambiare le menti arrugginite Per la vergogna della povertà Per il rimpianto di vivere una vita ordinaria Per i bambini che si tuffano nei cassonetti e i loro desideri Per questa economia dittatoriale Per l'aria inquinata Per Valiasr e i suoi alberi consumati Per Pirooz e la possibilità della sua estinzione Per gli innocenti cani illegali Per le lacrime inarrestabili Per la scena di ripetere questo momento Per i volti sorridenti Per gli studenti e il loro futuro Per questo paradiso forzato Per gli studenti d'élite imprigionati Per i ragazzi afghani Per tutti questi "per" che non sono ripetibili Per tutti questi slogan senza senso Per il crollo di edifici finti Per la sensazione di pace Per il sole dopo queste lunghe notti Per le pillole contro l'ansia e l'insonnia Per gli uomini, la patria, la prosperità Per la ragazza che avrebbe voluto essere un ragazzo Per le donne, la vita, la libertà Per la libertà Per la libertà Per la libertà