Angelo Duro, chi è il comico ospite della terza serata di Sanremo 2023

Il politicamente scorretto sbarca all'Ariston e Amadeus rassicura: "Libertà di pensiero" Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Angelo Duro è il comico in quota politicamente scorretto che questa sera, mercoledì 8 febbraio, calcherà il palco del teatro Ariston durante la seconda serata del Festival di Sanremo (LO SPECIALE). È grande l’attesa per la sua esibizione, anche perché viene da più parti considerato come un vero talento.

Lo stesso Fiorello, che oggi rappresenta uno dei massimi esponenti della comicità italiana, sembra essere un suo estimatore, come dimostrato dalle sue stesse parole durante l'annuncio della presenza di Angelo Duro sul palco dell'Ariston. Forse non tutti lo conoscono ma lui è uno dei comici di maggior successo degli ultimi anni, come dimostra la base di fan e dei follower che seguono i suoi profili social.

Chi è Angelo Duro

Angelo Duro è un comico di origini siciliane, nato nel 1982, sulle scene da oltre 10 anni. Infatti, è il 2010 quando fa la sua prima comparsa a Le Iene, dopo essere stato notato da Davide Parenti che, rimanendone folgorato, decise di volerlo con sé nel programma. Da quel momento la carriera di Angelo Duro è decollata e l'attore è stato protagonista di numerosi importanti appuntamenti. Il pubblico si è innamorato di quel giovane inviato che, insieme al "Cantante senza pubblico" e a "Nuccio Vip" ha creato scenette esilaranti.

Finita l'esperienza con Le Iene, forte della visibilità ottenuta con quel programma, sbarca sul web dove diventa uno dei profili più seguiti. Il suo canale YouTube costantemente aggiornato è ricco di video divertenti che si basano principalmente sul concetto di politicamente scorretto. Dal web al teatro il passo è breve per lui, che riempie le sale di tutta Italia con date costantemente sold-out. Non ha ancora sfondato nel mondo cinematografico ma c'è tempo, per lui, per fare anche quel passo, dopo l'esperienza nel film Tiramisù con Fabio De Luigi.

La sua presenza a Sanremo

Nella conferenza stampa della seconda serata del Festival di Sanremo, Amadeus ha parlato anche di Angelo Duro e del suo intervento politicamente scorretto, ammettendo che non ci saranno censure o limitazioni alla sua libertà di espressione. A chi gli ha chiesto se fosse preoccupato per il monologo del comico o se, in riferimento all'intervento di ieri di Benigni, prevalesse l'articolo 21 della Costituzione, Amadeus ha replicato con tranquillità: "Prevale su tutto. Io do molta importanza alla libertà di pensiero". Il suo intervento, insieme a quello di Francesca Fagnani sono i più attesi della seconda serata del Festival di Sanremo.