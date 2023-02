Sanremo 2023, Amadeus annuncia Angelo Duro ospite della seconda serata

I più mattinieri hanno potuto ascoltare l’annuncio di Amadeus in diretta a Viva Rai2, il programma condotto da Fiorello alle prime luci del giorno. A meno di una settimana dall’inizio del Festival di Sanremo ( qui trovate tutte le news ), infatti, il conduttore sta ancora annunciando nuovi ospiti e l’ultimo in ordine di tempo è Angelo Duro , comico amatissimo dai giovani, paladino del politicamente scorretto, che salirà sul palco della kermesse canora nel corso della seconda serata, mercoledì 8 febbraio .

L’annuncio di Amadeus

Stavolta, Amadeus non era in diretta con Fiorello a Roma. Il direttore artistico e conduttore, infatti, con ogni probabilità già da qualche giorno si è trasferito sulla Riviera per preparare da vicino il Festival e considerando che manca ormai meno di una settimana, è comprensibile che abbia preferito inviare solo un video al suo grande amico Fiore, che quest’anno non è previsto faccia nemmeno una comparsa sul palco del teatro Ariston di Sanremo.