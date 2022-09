Amadeus compie 60 anni, dagli esordi a oggi: la carriera dello showman

Il conduttore è nato a Ravenna il 4 settembre 1962. Ha cominciato come disc jockey prima di approdare a Radio Deejay nel 1986. Poco dopo ha esordito in tv, passando più volte da Mediaset a Rai. In Viale Mazzini è diventato uno dei volti di punta, portando al successo programmi come L’eredità e Soliti ignoti. Ha condotto le ultime tre edizioni del Festival di Sanremo e sarà al timone anche per le prossime due. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lui Condividi

Amadeus compie 60 anni. Uno dei volti televisivi più amati d'Italia, conduttore delle ultime 3 edizioni del Festival di Sanremo (e delle prossime due), è nato a Ravenna il 4 settembre 1962. Dagli esordi come dj alla carriera radiofonica, fino al passaggio in tv e la lunga scalata verso il successo. Ecco le tappe fondamentali della sua vita.

Gli esordi in radio approfondimento I 70 anni di Claudio Cecchetto, 7 curiosità sul padre del Gioca Jouer Amadeus è lo pseudonimo di Amedeo Umberto Rita Sebastiani. I genitori sono di origini siciliane e dall’età di 7 anni ha vissuto a Verona. Inizia negli anni della scuola a lavorare come disc jockey in bar e discoteche. Gli esordi sono nelle emittenti locali Radio Verona e Radio Blu. Nel 1986 entra in contatto con Claudio Cecchetto che lo lancia su Radio Deejay insieme ad altri talenti come Fiorello, Jovanotti e Marco Baldini. "Ho iniziato per scherzo da ragazzino a mettere dischi da ragazzini, poi grazie a Claudio Cecchetto in qualità di dj, è diventata una professione”, ha raccontato Amadeus, che resterà nell’emittente fino al 1994, prima di passare per due anni a Radio Capital Music Network. Dal 1996 al 2008 non ha più lavorato in radio per poi tornare tra il 2008 e il 2017 a Rtl 102.5. Il passaggio alla tv Intanto nel 1988 Amadeus fa il suo esordio televisivo nel programma 1,2,3 Jovanotti (su Italia 1). È poi conduttore di DeeJay Television e DeeJay Beach, sempre su Mediaset e nel 1993 viene scelto per condurre il Festivalbar con Cecchetto, Fiorello e Federica Panicucci. Sarà confermato anche per tutte edizioni fino al 1997, ottenendo un grande successo. In questa fase è tra i conduttori di Buona Domenica su Canale 5 e di altri programmi come Campioni di ballo e Il Quizzone. Nel 1998 è stato il padrone di casa di due nuovi show: Matricole e Meteore.

Il primo approdo in Rai vedi anche Amadeus al timone del Festival di Sanremo anche nel 2023 e 2024 Nel 1999 Amadeus passa alla Rai: la prima conduzione è Festa di classe, su Rai 2. In autunno si sposta sulla rete ammiraglia per condurre Domenica In. In poco tempo però inizia a imporsi come “il signore del pre-serale”. Da In bocca al lupo! a Quiz Show fino ad Azzardo, diventa il volto fisso dei programmi a premi di Rai 1 prima del tg. Nel 2002 è ideatore e conduttore (fino al 2006) de L’Eredità, che ottiene un successo enorme, superando spesso gli 8 milioni di spettatori a puntata. In questi anni conduce anche alcuni eventi speciali, come Miss Italia nel mondo, Sanremo Estate e la prima edizione del reality Music Farm. La parentesi a Mediaset e il ritorno in Rai Nel 2006 torna sulle reti del Biscione con un contratto biennale. La nuova avventura parte con le conduzioni di Formula segreta (interrotto dopo poche settimane per gli scarsi ascolti) e 1 contro 100 (che non raggiunge gli obiettivi Auditel dell’azienda). Non va molto meglio con il talent Canta e vinci, insieme a Checco Zalone, che dopo un buon riscontro iniziale viene cancellato. Alla fine, dopo mesi di indiscrezioni e trattative, Amadeus torna in Rai nel giugno 2009. Riparte con buoni ascolti grazie a Mezzogiorno in famiglia (che condurrà fino al 2016), poi passa anche alla fascia pomeridiana con Cuore di mamma. Nel 2013 ottiene grande successo con la sua partecipazione come concorrente al programma Tale e quale show di Carlo Conti. E nell’estate 2014 torna su Rai 1 per condurre il game show Reazione a catena - L’intesa vincente, che ha un enorme seguito di pubblico e andrà avanti fino al 2017. Tra gli altri suoi successi di questa fase si ricordano il varietà Stasera tutto è possibile, andato in onda su Rai 2 dal 2015 al 2018, e il programma di Capodanno L’anno che verrà, in svariate edizioni. Il boom con il game show Soliti ignoti Il 20 marzo 2017 Amadeus esordisce con il programma di Rai 1 Soliti ignoti - Il ritorno. Il game show ha un buon riscontro, diventa un appuntamento fisso anche nelle stagioni successive ed è tuttora in onda. Sarà spesso derivato con puntate speciali la domenica o in prima serata in concomitanza con il Telethon o con le estrazioni della Lotteria Italia. Nelle edizioni più recenti è stata introdotta la novità dei personaggi famosi come concorrenti, che devolvono il montepremi in beneficenza. In questi anni conduce anche il varietà-talent show Ora o mai più.

La conduzione del Festival di Sanremo vedi anche Amadeus e Fiorello: siamo i nuovi Ferragnez, siamo gli Amarello VIDEO Questa lunga serie di successi porta Amadeus a essere scelto come conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo per l’edizione 2020 (e in precedenza nel dicembre 2019 di Sanremo Giovani). Si tratta dell’edizione andata in onda poche settimane prima dello scoppio della pandemia di Covid e ottiene un successo clamoroso: con il 54% di share medio è il Festival più visto dal 1999. La coppia Amadeus-Fiorello viene riconfermata anche per il 2021, edizione ricordata per l’assenza di pubblico al teatro Ariston a causa delle restrizioni per la pandemia. Lo share medio (46%) cala rispetto all’anno prima ma è comunque un ottimo risultato. Nel 2022 Amadeus fa il tris e la 72esima edizione ottiene un incredibile 58% di share, diventando la più seguita dal 1997. Dopo questo exploit è stato riconfermato già alla guida dell’evento anche per le prossime due annate (2023 e 2024). Con 5 conduzioni consecutive eguaglierà due mostri sacri come Pippo Baudo e Mike Bongiorno. In attesa, per tenersi in allenamento, conduce Affari tuoi - Formato famiglia e lo show Arena '60 '70 '80 e...'90, tre serate all'Arena di Verona per celebrare quattro decadi musicali con le più celebri hit italiane e internazionali. Le curiosità e la vita privata Amadeus è stato spostato dal 1993 al 2007 con Marisa Di Martino. Alle nozze il suo testimone è stato l’amico di una vita Fiorello. La coppia ha avuto una figlia, Alice, nata nel 1997. Durante la conduzione del programma L’eredita, ha conosciuto la ballerina Giovanna Civitillo, che ha poi sposato con rito civile nel 2009. I due hanno avuto un figlio, José Alberto, nato sempre nel 2009. Solo nel 2019, con l’annullamento della Sacra Rota del primo matrimonio, Amadeus e Civitillo si sono potuti sposare anche in chiesa. Il conduttore è un grande tifoso dell’Inter, al punto che il nome del secondo figlio, José, è un omaggio all’allenatore dei nerazzurri di quel periodo, cioè José Mourinho.