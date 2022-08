Amadeus e Fiorello: siamo i nuovi Ferragnez, siamo gli Amarello VIDEO

Fiorello: “Io e Amadeus siamo i nuovi Ferragnez, siamo gli Amarello”

Lo showman, durante una cena, ha deciso di prendere in mano il telefono e pubblicare un goliardico video insieme ad Amadeus. Fiorello ha esordito dicendo che i due sono stati la coppia più paparazzata dell’estate, diventando così i nuovi Ferragnez, anzi gli Amarello. Inoltre, Fiorello ha proseguito ricordando con il suo tono scanzonato quelli che sono i prossimi appuntamenti dell’amico, che a breve tornerà alla conduzione de I Soliti Ignoti, mentre il 12, 13 e 14 settembre condurrà un evento speciale nella splendida cornice dell’Arena di Verona. Come se non bastasse, Fiorello ha anche ricordato che Amadeus condurrà il Festival di Sanremo nel febbraio 2023, facendo finta di non ricordare il nome della kermesse musicale più importante in Italia. Infine, Fiorello ha concluso il video dicendo che, al termine di tutti questi impegni, Amadeus tornerà in vacanza nello stesso posto. Non prima, però, di ricordare che il 4 settembre Amadeus compirà 60 anni, un giorno che secondo Fiorello dovrebbe diventare “festa nazionale”. A tal proposito, i due non hanno trascorso proprio da soli questi giorni di relax, dal momento che in un secondo momento sono stati raggiunti anche da altri volti noti dello spettacolo come Gigi D’Alessio e Paola Cortellesi.