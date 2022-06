Sanremo, Chiara Ferragni co-conduttrice della prima e ultima serata

Spettacolo

La località ligure è stata location, negli ultimi giorni, dei festeggiamenti della famiglia Kardashian (giunta qui insieme ad una parata di altre star per le nozze tra Kourtney e Travis Barker). Prima degli arrivi da oltreoceano, tuttavia, a conquistare l’attenzione sono stati Chiara Ferragni e Fedez. Che, ospiti come sempre dello Splendido, A Belmondo Hotel, si sono concessi alla folla

Chiara Ferragni e Fedez hanno passato qualche giorno di vacanza a Portofino. A tenere banco, come sempre con Chiara Ferragni, sono stati i suoi look. A cominciare dal turchese dal minidress La Robe Baunilha di Jacquemus (580 €), abbinato alla già iconica Vicky Bag e alle slingback di The Attico