1/11 Immagine tratta dal profilo Instagram @chiaraferragni

Chiara Ferragni e Fedez hanno passato qualche giorno di vacanza a Portofino. A tenere banco, come sempre con Chiara Ferragni, sono stati i suoi look. A cominciare dal turchese dal minidress La Robe Baunilha di Jacquemus (580 €), abbinato alla già iconica Vicky Bag e alle slingback di The Attico

