Chiara Ferragni, evento al Verdura Resort per la collezione d'occhiali

L'imprenditrice, in Sicilia per il suo compleanno, è rimasta sull'isola per un evento esclusivo dedicato ai nuovi prodotti del suo brand tra cui spiccano i modelli per l'estate della linea eyewear

I nuovi desideratissimi occhiali da sole by Chiara Ferragni meritavano una presentazione da sogno, in linea col favoloso stile di vita dell'imprenditrice da (quasi) 27 milioni di follower solo su Instagram. Per niente ufficiale, bensì informale, gioioso e colorato, l'evento è stato ideato fin nei minimi dettagli a Sciacca, all'interno degli spazi vip del Verdura Resort, struttura a marchio Rocco Forte e meta prediletta dai golfisti di tutto il mondo. Lì, oltre allo shooting fotografico per i nuovi prodotti della linea caratterizzata dall'iconico logo con l'occhio azzurro, si sono svolti un pool party con aperitivo e un sunset party con spettacolo e intrattenimento, tutto super glamour e vista mare. Guest star della serata Stephanie Glitter , artista amatissima soprattutto dal popolo dei social, che si è esibita per i presenti con una performance live cantata e ballata.

Chiara Ferragni il 7 maggio ha spento 35 candeline. Per celebrare al meglio il suo compleanno, l'influencer è partita per Palermo dove ha deciso di trascorrere alcuni giorni insieme alla famiglia e alcuni amici. I festeggiamenti sono cominciati proprio allo scoccare della mezzanotte del 7 maggio: per l'occasione Chiara ha scelto un outfit decisamente sensuale

La linea eyewear con Safilo Group

Completamente abbigliati Chiara Ferragni Brand, dai sandali infradito per i momenti in piscina al make up scintillante per la serata danzante, gli ospiti dell'evento sono stati la migliore vetrina possibile per i tantissimi prodotti della linea della bionda imprenditrice e modella.

Oltre ai gioielli e alle palette di ombretti, occhi puntati sui coloratissimi occhiali da sole dalle forme ovoidali e dai colori accattivanti, che riecheggiano il design dei primi anni Novanta, ispirazione tornata in voga nel campo eyewear e non solo.

Come sapranno gli appassionati di shopping griffato, la linea, che comprende anche modelli dalle tonalità più tradizionali e montature da vista arricchite con glitter, è disponibile alla vendita già da qualche mese. Dal punto di vista del design, della produzione e della distribuzione, gli occhiali sono frutto di una partnership pluriennale con Safilo Group annunciata lo scorso settembre della quale sia l'imprenditrice digitale che la storica azienda veneta sono molto orgogliosi come dimostrano i risultati di vendita dei primi mesi.