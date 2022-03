Chiara Ferragni, fuori la nuova collezione di make-up

L'imprenditrice digitale, icona di bellezza nel mondo, ha lanciato sul mercato una linea di prodotti pensati per l'estate, fatta di iridescenze e colori energici e vibranti Condividi

Chiara Ferragni ha presentato ufficialmente la sua nuova linea di make up per la prossima estate sviluppata all'interno dei prodotti Chiara Ferragni Collection. I nuovi oggetti del desiderio a tema bellezza sono già disponibili per il pubblico sul sito ufficiale che raggruppa tutte le collezioni del brand dell'influencer ed imprenditrice digitale; fisicamente, i prodotti saranno distribuiti in Italia in esclusiva nelle profumerie Douglas. La nuova collezione, i cui colori sono pensati per la stagione estiva che sta per arrivare, è stata introdotta da una campagna pubblicitaria che ha per protagonista, naturalmente, la sua bellissima ideatrice.



I beauty trend di Chiara Ferragni per l'estate approfondimento Fedez rivela dettagli sulla malattia: operato per tumore al pancreas Non sono settimane facili per Chiara Ferragni, alle prese sul fronte familiare con uno dei momenti più delicati di tutta la sua vita a causa dell'intervento da poco subito da suo marito Fedez, ma l'arrivo della nuova collezione di make up per l'estate porta una ventata di speranza in queste settimane dense di preoccupazione. Del resto, l'imprenditrice digitale è un modello per i giovani di tutto il mondo proprio per il suo carattere ottimista e appassionato, spirito che si riconosce nettamente anche nelle nuove tonalità, energiche e vibranti, del make up Chiara Ferragni Collection per la nuova stagione.

La proposta di Chiara Ferragni è iper colorata e originale, perfettamente in linea con gli ultimi beauty trend, colori innovativi e iridescenti che raccontano lo spirito spontaneo e non convenzionale delle giovani generazioni che usano il make up per esprimere la propria identità senza distinzione di genere.

Fresco e genderless, il nuovo make up by Chiara Ferragni è per tutti, come dimostrano le coloratissime immagini della campagna pubblicitaria realizzata per i nuovi prodotti tra cui spicca il viso dell’imprenditrice.

I prodotti della nuova linea di make up approfondimento Chiara Ferragni lancia una nuova borsa: la Vicky Bag è già un cult Chiara Ferragni ha raccontato che per le tre esclusive palette di ombretti in polvere della nuova linea si è ispirata ad alcune delle città del mondo che ama di più: Milano, Los Angeles e Parigi, immancabile riferimento per le amanti della moda. Super gettonato, l'ombretto a tinte rainbow della palette Los Angeles, già testato per il suo make up esibito online. L'influencer è la prima a non saper resistere alla seduzione pop dello stile della città degli angeli.

Oltre alle palette per gli occhi, nella nuova linea di make up Chiara Ferragni Collection i beauty addicted potranno trovare anche rossetti e balsamo per le labbra nell'irresistibile astuccio glitterato che rende riconoscibili i prodotti dell'imprenditrice fin dagli esordi sul mercato. In vendita anche uno stick illuminante, indispensabile per un ottenere viso dall'effetto luminoso, anche questo proposto ad un costo accessibile, affinché la bellezza sia un'esperienza gratificante a portata di tutti.