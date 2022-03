Fedez rivela dettagli sulla malattia: operato per tumore al pancreas

Il cantante ha rivelato con un post su Instagram la natura del male che gli è stato diagnosticato e di cui aveva parlato sui social una settimana fa. Il 22 marzo è stato operato al San Raffaele di Milano Condividi

Il velo di riserbo alzato negli ultimi giorni è calato. Fedez ha rivelato la natura della malattia che gli è stata diagnosticata e che da giorni teneva in apprensione i fan. "Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo", ha scritto il cantante sul suo profilo Instagram, due giorni dopo l'operazione a cui era stato sottoposto al San Raffaele.

"STO BENE E NON VEDO L'ORA DI TORNARE A CASA" leggi anche La malattia di Fedez, ultime news: "Oggi giorno importante" Fedez prosegue: "A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po’. Grazie ai medici, chirurghi e infermeri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare".

LA SOLIDARIETÀ NEI CONFRONTI DEL CANTANTE leggi anche La lettera di Vittorio Feltri a Fedez: "Fai a pugni con la sfiga" Il cantante aveva annunciato la malattia, senza rivelarne la natura, il 17 marzo, con un video pubblicate sulle sue Instagram Stories in cui lo si vedeva in lacrime. La notizia aveva messo in apprensione in fan e suscitato un'ondata di solidarietà che aveva coinvolto anche il direttore editoriale di Libero Vittorio Feltri, che proprio dalle colonne del suo quotidiano aveva scritto un editoriale di sostegno a Fedez.

