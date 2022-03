La malattia di Fedez, ultime news: "Oggi giorno importante"

Fedez, le sue parole

Fedez racconta su Instagram di avere una malattia allo stadio iniziale

“Domani per me sarà una giornata importante, volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto in questi giorni mandando tanta positività” ha scritto Fedez tramite Instagram Stories. “Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale. Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza nemmeno rendersene conto: darmi la forza di affrontare tutto questo”. Solo qualche giorno prima il rapper e imprenditore aveva postato sul social uno scatto insieme al figlio Leone, 4 anni appena compiuti. “Tanti auguri amore mio, oggi voglio solo dirti grazie. Grazie per aver riempito di gioia questi 4 anni insieme, grazie per avermi fatto crescere come persona più di quanto io possa aver fatto con te. Il tempo vola ma io ti tengo stretto, più che mai. Auguri Leoncino”. Anche Chiara Ferragni, che come il marito ha scelto di allontanarsi dai social, ha voluto postare un messaggio per il primogenito: "Con te siamo diventati una famiglia, la famiglia come dici tu. Grazie di averci scelti per essere i tuoi genitori, ed un grazie particolare al mio amore Fedez per aver creato questo sogno insieme a me".

Fedez, l'annuncio della malattia

Fedez non ha ancora voluto raccontare quale sia il problema di salute che sta affrontando. “Purtroppo mi è stato trovato un problema di salute che comporta un percorso importante che dovrò fare e che mi sento di raccontare. Non ora, non in questo momento in cui mi sento di stringermi alla mia famiglia e ai miei figli e che mi sentirò di raccontare in futuro” ha spiegato l'artista. “Se questo mio racconto riesce a dare confronto anche solo ad una persona, che magari non ha la fortuna di essere circondata di affetti come me con la mia famiglia, mi fa pensare che questa parentesi della mia vita ha una sua utilità, cosa che non si riesce a dare. In questi anni è come se avessi avuto una specie di album dei ricordi condiviso e solo ora mi rendo conto dell’importanza di aver strappato un sorriso a qualcuno che magari stava affrontando un momento difficile. Quell’album condiviso sarà anche la mia forza e servirà a strappare un sorriso anche a me. In questo momento non sono abbastanza lucido da andare oltre, ma sono pronto ad affrontare questa nuova avventura che la vita mi ha presentato, e ringrazio mia moglie che mi è stata vicina in questi giorni, e i miei amici e la mia famiglia. Spero di potervi dare aggiornamenti positivi nei prossimi giorni”.