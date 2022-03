Fedez racconta su Instagram di avere una malattia allo stadio iniziale

Il rapper milanese, da qualche giorno assente dai social, ha spiegato ai suoi fan l'inizio di un momento delicato per la sua salute e per la sua famiglia di cui parlerà meglio in seguito

Chiara Ferragni e Fedez hanno condiviso sui loro profili Instagram l'inizio di un momento difficile per la loro famiglia. Con alcune Stories, il rapper ha comunicato ai suoi fan di avere una malattia per la quale dovrà sottoporsi a cure mediche. Il musicista e cantautore, visibilmente emozionato, ha raccontato con parole semplici il momento complicato che sta vivendo, circondato dall'amore e dalla comprensione della sua famiglia e dei suoi affetti più stretti. Fedez non è entrato nel dettaglio del suo problema di salute che, specifica, è stato scoperto fortunatamente nella sua fase iniziale. L'artista ha detto che racconterà meglio, appena gli sarà possibile, il percorso che è chiamato ad affrontare per essere d'aiuto a chi è meno fortunato di lui e si trova a sperimentare la stessa situazione.

Le Stories di Fedez e il post di Chiara Ferragni

Emozionato e a tratti commosso, Fedez si è rivolto ai suoi follower e fan con tutta la spontaneità di cui è capace e che gli è permessa dal momento delicato che sta vivendo. Il trentaduenne rapper di Milano ha spiegato in alcuni video girati nella sua abitazione che questa per lui è una nuova avventura e che farà del suo meglio per raccontarla appena si sentirà abbastanza sereno da farlo. Negli ultimi giorni, più precisamente dallo scorso 10 marzo, il profilo Instagram ufficiale di Fedez, normalmente molto attivo nella condivisione della sua quotidianità, non aveva mostrato nuovi post, una situazione inedita che aveva impensierito i fan. Anche Chiara Ferragni, che ha abituato i suoi milioni di follower ad aggiornamenti costanti sulla sua vita e le sue attività, è apparsa meno attiva online del solito. Oggi pomeriggio la coppia ha rotto il silenzio e ha condiviso coi fan questa notizia e mentre Fedez ha fornito spiegazioni via Instagram Stories, Chiara Ferragni ha pubblicato una foto di famiglia insieme al piccolo Leone, il primogenito della coppia, in cui ha chiesto ai fan di inviare messaggi positivi a suo marito. L'imprenditrice digitale ha scritto in inglese: “L'amore della mia vita Fedez ha bisogno di supporto extra in questi giorni. Ti amiamo più che mai, amore mio, starai bene presto, e sarai sempre circondato dall'amore di tutta la tua famiglia, dei tuoi amici e delle persone che ti vogliono bene”.