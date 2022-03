Chiara Ferragni e Fedez con i bambini in gita a Disneyland Paris

L'imprenditrice, che si trova a Parigi per la Fashion Week, è stata raggiunta dal marito e dai figli per una giornata al celebre parco divertimenti Condividi

Una giornata a Disneyland Paris per Chiara Ferragni, Fedez e i due figli Leone e Vittoria. L'influencer, che si trova a Parigi per la Fashion Week, è stata raggiunta dal resto della sua famiglia per sorprendere i bambini con una giornata al parco divertimenti.

I Ferragnez a Disneyland Paris approfondimento Chiara Ferragni lancia una nuova borsa: la Vicky Bag è già un cult Chiara Ferragni sta trascorrendo alcuni giorni a Parigi in occasione della settimana della moda. Fedez ha deciso così di raggiungerla insieme ai figli, Leone e Vittoria. I due genitori hanno voluto sorprendere i bambini con una giornata a Disneyland Paris. Per la gioia del primogenito, grande amante dei supereroi, i Ferragnez hanno soggiornato al Marvel Hotel dedicato proprio a Spider-man, Iron Man e agli altri personaggi dei fumetti. La coppia ha documentato alcuni momenti sui social, tra cui la gioia di Leone davanti allo spettacolo di musica e luci al parco divertimenti e le facce simpatiche di Vittoria in hotel.

Chiara Ferragni, i look di Parigi approfondimento Dai microtop alle collant, i look di Chiara Ferragni a New York FOTO Intanto Chiara Ferragni continua a pubblicare sui social foto e video dei suoi outfit parigini. Tra gli ultimi sfoggiati c'è stata la tutina leopardata della collezione autunno 2022 di Roberto Cavalli, con ritagli, scollo all'americana, maniche lunghe e pantaloni attillati. A completare l'outfit tacchi neri e trench in pelle nera. Evidentemente sono ormai superati i dissapori tra la fashion blogger e lo stilista. Nel 2018, infatti, Cavalli commentò aspramente una foto di Chiara Ferragni in intimo su Instagram. “Stai facendo pubblicità al tuo ombelico! Chi credi di essere? Sei solo una macchina da soldi! Non c’è spontaneità né amore in ciò che fai” aveva scritto il fondatore dell'omonima casa di moda. Poco dopo arrivarono le scuse del direttore creativo del brand, Paul Surridge, con tanto di mazzo di fiori. Poco dopo, lo stesso Cavalli cancellò il suo primo commento, scrivendo: “Mia cara amica Chiara, spero di non aver perso la tua ammirazione e la tua amicizia. Ti conosco da sempre e da tanto e…Ti stimo! Sono troppo impulsivo e talvolta questo mio difetto sciupa la razionalità del mio carattere”.