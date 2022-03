Chiara Ferragni lancia una nuova borsa: la Vicky Bag è già un cult

Si chiama Vicky Bag , la nuova creazione di Chiara Ferragni . Dalle dimensioni contenute, con l’occhio cigliato simbolo del brand, è proposta in cinque colori. Ma, in alcune tinte, è già andata sold-out.

Proposta in cinque colori, la versione bianca e azzurra è andata subito sold-out . Mentre, ancora in vendita, sono la versione nera, rosa e gialla. Larga 20,5 cm, alta 16 e profonda 10, la Vicky Bag è in tessuto con dettagli lucidi ton sur ton, simbolo Eyelike sul davanti e manico con dettagli in metallo dorato.

Chiara Ferragni, The Blonde Salad compie 12 anni: la storia. FOTO

Prima ancora era stata la volta della campagna “Love Fiercely”, a supporto dell’amore libero e al fianco di Arcigay. “Love Fiercely per me non è solo il motto del mio percorso di essere umano, ma un credo da condividere con tutti e un ideale per il quale battersi” ha spiegato Chiara Ferragni a Vanity Fair, nel giorno di San Valentino. “Amare con fierezza, amare come vuoi e chi vuoi è il significato di tutto quello che ha spinto le mie scelte, sempre, tutto quello in cui ho sempre creduto, tutto quello che oggi mi permette di essere la persona innamorata della mia vita e di chi la popola”.

Il successo della cremonese, che in passato ha vissuto Los Angeles e che presto entrerà nel nuovo super attico milanese, è sempre più internazionale. E così quello di Valentina, sua sorella e anche lei gettonatissima influencer. Tanto che, il New York Times, ha dedicato loro un ampio servizio (con copertina inclusa). Definite “la nuova generazione della moda italiana”, e accostate alle Kardashian, le due sono tra le ospiti più attese delle Fashion Week mondiali. E, tutto ciò che toccano, diventa oro.