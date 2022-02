3/10 Immagine tratta dal profilo Instagram @ari_pedretti

La maggior parte degli smalti termici funziona con un cambio della temperatura esterna superiore ai trenta gradi. In generale, il colore non si trasforma del tutto ma cambia di gradazione: il rosa in fucsia, il giallo in arancione, il celeste in blu scuro e così via

Chiara Ferragni, è uscita la linea di Make Up per Douglas