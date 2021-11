Louis Vuitton, Chiara Ferragni nuova testimonial del brand di moda

La modella ed imprenditrice digitale è il volto della campagna della nuova slingback dell'iconico brand Condividi

A passeggio per le strade di Milano, sulle strisce pedonali, a spasso tra i giardini o in posa tra le bellezze architettoniche della città che l'ha vista muovere i primi passi nella moda che conta. Chiara Ferragni è la protagonista della nuova campagna pubblicitaria Louis Vuitton, lo storico brand internazionale ha scelto la modella ed l'imprenditrice digitale di Cremona per promuovere la nuova décolleté slingback Archlight del marchio del lusso francese.



A Milano uno spot per il brand francese approfondimento Chiara Ferragni diventa global ambassador per Hublot “Easy Elegance”, eleganza semplice, così il brand Louis Vuitton descrive le immagini della nuova campagna pubblicitaria per le nuove décolleté Archlight, disegnate dallo stilista Nicolas Ghesquière, con protagonista Chiara Ferragni. L'influencer, anche designer e businesswoman, torna dunque alla sua prima passione: la moda. Nelle immagini e nel video, realizzati dal team artistico composto da Oliver Hadlee Pearch e Massimiliano Bomba, la Ferragni torna a fare semplicemente la modella e sul suo profilo ufficiale, che conta oltre venticinque milioni di followers, si dice emozionata per questa campagna, letteralmente un sogno diventato realtà. “Sono sempre stata una grande fan di Louis Vuitton ed ora posso dire che uno dei miei sogni da quando ero una ragazzina è diventato realtà”, scrive Chiara Ferragni sotto al post che contiene alcune delle immagini ufficiali della campagna. La modella specifica che nonostante abbia indossato il brand Vuitton moltissime volte in occasioni pubbliche e private, questa è la prima campagna pubblicitaria che la vede volto ufficiale del marchio appartenente al gruppo LVMH. Sempre nel post, la modella ha spiegato che il materiale pubblicitario è stato scattato e girato alcune settimane fa a Milano in una location dal grande valore storico e architettonico del capoluogo meneghino, La Villa di Leonardo Da Vinci, edificio quattrocentesco corredato di splendidi spazi verdi, situato in Corso Magenta, oggi museo aperto per le visite al pubblico.