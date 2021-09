The Ferragnez, la storia di Chiara Ferragni e Fedez in una serie tv

L'annuncio è stato dato attraverso i social media dell'influencer internazionale e del rapper Condividi:

La notizia che circolava già dalla scorsa primavera è ormai ufficiale: Chiara Ferragni e Fedez stanno per diventare le star del piccolo schermo con lo show che riguarda la loro spettacolare vita. “The Ferragnez - La serie” farà il suo debutto in streaming il prossimo dicembre e sarà un'avventura assolutamente imperdibile. Lo show sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.

In abito da sera e circondati da luci al neon con la città di Milano a fare da cornice. Sono assolutamente suggestive le immagini del promo di “The Ferragnez - La serie”, lo show che promette di tenere incollati allo schermo i milioni di follower di Chiara Ferragni e Fedez, i due personaggi dello spettacolo e star della rete, noti anche come The Ferragnez, il nomignolo coniato in occasione delle loro nozze avvenute nel settembre 2018 con una straordinaria ed indimenticabile cerimonia in Sicilia nella cittadina di Noto (FOTO).



L'annuncio su Instagram approfondimento Fedez, Meglio del cinema: il nuovo singolo dedicato a Chiara Ferragni “L’abbiamo fatto per davvero. Io e la mia famiglia siamo veramente fieri di annunciarvi la nostra nuova serie tv: The Ferragnez. Non posso dirvi di più ma non vedo l’ora che vada online. Sono sicura che vi piacerà”. Con queste parole Chiara Ferragni ha postato una clip promozionale del nuovo show “The Ferragnez - La serie” che debutterà il prossimo dicembre su Amazon Prime Video. Le fa eco Fedez che ha condiviso sul suo profilo Instagram ufficiale lo spesso post ma corredato da una didascalia più asciutta. Sia Chiara Ferragni che Fedez sono stati protagonisti di prodotti di successo distribuiti sulla piattaforma digitale. L'influencer è stata al centro del documentario “Unposted” distribuito nel 2019 anche al cinema mentre Fedez è stato volto di “Celebrity Hunted” e “LOL - Chi ride è fuori”.

La serie, prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios, sarà composta da otto episodi e sarà disponibile in 240 paesi. Al momento si parla di una prima stagione di lancio.