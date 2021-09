Lo ha annunciato con un divertente post su Instagram in cui la coppia d’oro Fedez-Ferragni si mostra “in maschera” in quelle che saranno le cover ufficiali del nuovo singolo. “Meglio del cinema” è una canzone dedicata a Chiara Ferragni e uscirà su tutte le piattaforme di streaming musicale e in radio, il prossimo venerdì 24 settembre Condividi:

“Meglio del cinema” è il titolo del nuovo singolo di Fedez, in uscita il prossimo venerdì 24 settembre (in radio e streaming). Un titolo che in realtà non è del tutto inedito, visto che il rapper lo ha già suonato in anteprima per la moglie come regalo del loro terzo anniversario di matrimonio. La location è stata quella di un’incantevole piattaforma galleggiante installata sul Lago di Como, dove il cantante milanese, in abiti eleganti e accompagnato da un pianoforte, ha fatto una dedica romantica all’influencer, proprio alle luci del tramonto. “Mi fai venire voglia di futuro. Mi lasci vincere e poi vuoi la rivincita e litigare con te è meglio del cinema”: sono queste alcune frasi estratte dalla nuova canzone.

“Meglio del cinema” è il nuovo singolo di Fedez approfondimento Fedez e Original Marines, collezione Hot Wheels per l'Ospedale Buzzi Con “Meglio del cinema”, Fedez torna a cantare da solista, dopo gli strepitosi successi ottenuti con il singolo sanremese “Chiamami per nome”, con Francesca Michielin, e la super hit estiva “Mille”, accanto ad Orietta Berti e Achille Lauro. È stato proprio sui suoi profili social ufficiali che il rapper ha scelto di condividere con la schiera di fan, le cover del nuovo singolo. Non una, ma ben tre grafiche in cui la coppia Fedez – Ferragni si mostra “in maschera” quasi a voler celebrare anche locandine e storie di grandi film. “Meglio del cinema”, in uscita alla mezzanotte di venerdì 24 settembre, in alta rotazione radiofonica e su tutte le App di musica in streaming, si va così ad aggiungere anche ai brani “Bella storia”, “Bimbi per strada” e “Problemi con tutti” che, con ogni probabilità, saranno la colonna portante della tracklist del nuovo disco di Fedez.