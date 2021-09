Fedez, la collezione Hot Wheels

“La nuova collezione con Hot Wheels è disponibile da ora! Insieme a questo progetto, abbiamo deciso di ristrutturare un’area gioco dell’ospedale pediatrico Buzzi di Milano ovviamente a tema Hot Wheels” ha scritto Fedez su Instagram, a corredo del video di presentazione della collaborazione con Original Marines. Hot Wheels è la linea di veicoli più venduta al mondo, macchinine che offrono una modalità di gioco intuitiva. Obiettivo del brand è nutrire il “Challenger Spirit”, ovvero lo spirito di sfida innato in ogni bambino, incoraggiandoli a provare, a fallire e a riprovare sino al raggiungimento del successo. Fedez si è affiancato Hot Wheels e ad Original Marines, per una collaborazione speciale a 360°. Da vero fan del brand, Fedez ha firmato in esclusiva per Hot Wheels due capsule collection di abbigliamento, una per adulti e una kids insieme a Original Marines, per reinterpretare le emozioni delle sfide vissute giocando da bambino con piste e macchinine Hot Wheels. Fedez è stato invitato da Hot Wheels a costruire la pista più originale di sempre, utilizzando tutta la linea Track Builder. L'artista ha accettato la sfida negli studi del podcast Muschio Selvaggio, dando vita ad una pista con curve mozzafiato. Il premio post vittoria della sfida è stato un piatto di spaghetti al pomodoro, come si vede nel video pubblicato da Fedez su Instagram. Gli spaghetti non sono stati una scelta casuale: tema centrale di entrambe le capsule collection è l’italianità, e in particolar modo uno dei motivi principali per cui l’Italia è famosa nel mondo: la pasta. Il logo Hot Wheels è stato così rivisitato da Fedez, attraverso le illustrazioni di Claudio Azzolini: la fiamma iconica di Hot Wheels diventa un invitante piatto di spaghetti con polpette che prende vita da un modellino Hot Wheels, il tutto in stile cartoon. Per omaggiare Fedez, che ha voluto accettare con entusiasmo la sfida, Hot Wheels ha realizzato per lui 3 OOAK Die-cast Hot Wheels (3 macchinine in edizione unica) sulle cui carrozzerie rivivono il mood e il tema delle capsule.