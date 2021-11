Chiara Ferragni, è uscita la linea di Make Up per Douglas

Chiara Ferragni, tutto sulla linea di Make Up per Douglas

"Sono molto felice per questo nuovo lancio – aveva detto l'imprenditrice parlando della collezione - che rende così completa l'offerta del brand Chiara Ferragni. Il makeup per me è un prezioso alleato che permette a tutti di poter esprimere la propria personalità senza limiti di età, di genere, di etnia. Non vedo l'ora di svelare tutti i prodotti che abbiamo realizzato per questa prima collezione". La linea comprende un Blush Me Up, “un highlighting blush dalla texture rivoluzionaria” da 36 euro. per quanto riguarda gli occhi, troviamo una palette occhi da 15 shades da 49 euro, l'Eye-conic mascara da 25,50 euro e lo Swipe-up brow gel, per le sopracciglia, da 20 euro. Infine tre rossetti: All That Glitter rosso glitterato, Workin’ Girl nude rosato e Hot Mama’s nude brown, tutti a 21,50 euro.