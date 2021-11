The Ferragnez, pubblicata la sigla e data di uscita della serie tv

approfondimento

The Ferragnez, Chiara Ferragni e Fedez fotografati da David LaChapelle

“Inizia lo show!” queste le parole con cui si conclude la sigla della serie tv “The Ferragnez”, un motivo inedito scritto proprio per la serie in onda su Amazon Prime Video. Il breve, colorato video che farà da sigla introduttiva alle puntate, include le immagini dei protagonisti dello show, da Chiara Ferragni e Fedez, naturalmente, fino ai due bimbi della coppia e la cagnolina Matilda. Nel montaggio vivace dei trenta secondi che compongono la sigla, vediamo scorrere qualche frammento della quotidianità della coppia glamour milanese: il tono è leggero, divertente, ed anticipa il mood della scrittura delle puntate. Chiara e Fedez si mostrano in abiti eleganti, quelli che indossano per le anteprime e le occasioni ufficiali cui sono invitati, ma anche in pigiama, pantofole e felpa, il look con cui i follower sono abituati a vederli nei tanti post e nelle Stories su Instagram, il primo luogo virtuale che ha portato milioni di persone ad approcciare alla vita in famiglia della coppia di star del web e non solo.

La sigla termina con i due genitori, insieme ai bambini e alla bulldog francese, che corrono per prendere posto sul divano e guardare la TV, una citazione del cartoon “I Simpson” di Matt Groening. Del resto, i Ferragnez, hanno sempre raccontato le loro vicende con molta ironia.