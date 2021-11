Fedez scende in politica? Registrato un dominio per le elezioni 2023

Il dominio web dal nome fedezelezioni2023.it, al momento inattivo, è stato comprato dalla ZDF, la società del rapper, che in più di un'occasione si è scagliato contro i politici per alcune decisioni, ultima quella dell'affossamento del ddl Zan

Il dominio comprato dalla società di Fedez

Secondo il quotidiano, il dominio fedezelezioni2023.it - al momento inattivo - è stato registrato nella mattina del 10 novembre e a comprarlo è stata la ZDF, la società di Fedez. Il rapper non ha mai nascosto le sue opinioni e ha preso spesso posizione su temi politici, ultimo in ordine di tempo l’affossamento del ddl Zan, commentato con un ironico “Bravi tutti” rivolto ai senatori e un attacco diretto al leader di Italia Viva Matteo Renzi. Aveva fatto discutere anche il suo discorso al concertone del Primo maggio, in cui - oltre ai politici sul tema ddl Zan - aveva attaccato il governo per il poco supporto ai lavoratori dello spettacolo colpiti dalle conseguenze economiche della pandemia.