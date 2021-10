Che cos’è la “tagliola” che ha affossato il Ddl Zan al Senato

Ora si dovrà ripartire da zero presentando una nuova proposta di legge, ma non si potrà procedere prima di sei mesi Condividi:

Da una trappola utilizzata per catturare la selvaggina ad una procedura parlamentare per bloccare il Ddl Zan. La tagliola ha segnato la fine del disegno di legge, bloccando l'iter e rimandando la possibilità di avere una legge contro l'omotransfobia all'anno prossimo. Sì, perché il Ddl in questione non potrà essere ridicusso prima di sei mesi.

Si tratta di una procedura parlamentare che viene prevista dal regolamento del Senato all'articolo 96, quello sulla "Proposta di non passare all'esame degli articoli". Il quale recita: "Prima che abbia inizio l'esame degli articoli di un disegno di legge, un senatore per ciascun gruppo può avanzare la proposta che non si passi a tale esame". E ancora: "La votazione della proposta ha la precedenza su quella degli ordini del giorno". A richiederla sono stati Lega e Fratelli d'Italia, che così hanno raggiunto il loro scopo di bloccare il disegno di legge.