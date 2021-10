4/13 ©Ansa

Letta ritiene che Alessandro Zan stia portando avanti un dialogo per vedere se "se ci sono possibilità di intesa su alcune parti per arrivare a una approvazione rapida. Per noi è fondamentale questo tipo di passaggio, lo gestiamo con grande responsabilità per arrivare al risultato. È un gesto di responsabilità per arrivare al risultato finale”