Lo show non-fiction italiano è prodotto da Banijay Italia e debutterà su Prime Video a dicembre (sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). “The Ferragnez – La serie” sarà composta da 8 episodi che mostreranno ai fan della coppia la vita dietro le quinte della loro quotidianità. Un modo per scoprire la famiglia Ferragni-Lucia in modo nuovo, inedito. Il periodo raccontato sarà quello tra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021, con la seconda gravidanza di Chiara, la prima partecipazione di Fedez a Sanremo e la nascita della secondogenita Vittoria. La serie conferma la collaborazione della coppia con Prime Video dopo la nomina di Federico come social brand ambassador in Italia e la sua partecipazione a “Celebrity Hunted – Caccia all’Uomo” come concorrente e a “LOL: Chi ride è fuori” come conduttore. Chiara invece è stata giudice della prima stagione di “Making The Cut” e protagonista del documentario “Chiara Ferragni Unposted”, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2019.