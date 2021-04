Valentina Ferragni: "Ho scoperto di soffrire di insulino-resistenza"

"Purtroppo le analisi non sono andate bene. Vorrei raccontare il mio problema, perché secondo me è una condizione che colpisce tante ragazze che non sanno di averla. Perché è molto difficile da diagnosticare. La mia dottoressa è stata bravissima, ha capito qualcosa di molto grosso, che nessuno aveva capito. Ho una patologia in una forma più grave del previsto. Si chiama insulino-resistenza . Vi spiegherò di cosa si tratta più avanti, perché oggi è festa. Diamo inizio a un'altra vita". E' con queste parole che Valentina Ferragni, sorella minore di Chiara , ha aggiornato i suoi numerosissimi fan circa il suo stato di salute . L'influencer si era sottoposta a dei controlli di recente e ora commenta e condivide il suo stato d'animo attraverso alcune stories sul suo profilo Instagram.

che cos'è l'insulino-resistenza

Sensibile e attiva in tema di body positive, Valentina Ferragni in passato aveva rivelato di avere problemi di metabolismo, in queste ore invece arriva da lei stessa e attraverso i suoi social, un aggiornamento importante che preoccupa i follower. In attesa di saperne di più, sono in molti a chiedersi cosa significa "insulino-resistenza" e che impatto può avere sulla vita di chi ne soffre. L'insulino-resistenza è una condizione che si viene a creare quando le cellule dell'organismo presentano una scarsa sensibilità all'insulina. Ragion per cui il glucosio non riesce a essere assorbito dalle stesse in risposta all'azione esercitata dall'ormone e rimane a livello ematico. Nella maggior parte dei pazienti, l'iperinsulinemia compensa l'insulino-resistenza, anche per diversi anni. Tuttavia, quando la risposta insulinica non è più adeguata alle richieste si instaura uno stato iperglicemico, che può progressivamente evolvere verso il diabete mellito di tipo 2. Le cause dell'insulino-resistenza possono essere ormonali, genetiche o farmacologiche.

