Michele Placido commosso al Bif&st a 20 anni da Romanzo Criminale

Nel corso dell’incontro, Michele Placido non ha nascosto la sua emozione. Rivedere le ultime sequenze del film gli ha riportato alla mente il legame con il cast, con attori come Stefano Accorsi e Riccardo Scamarcio. Con quel riferimento alla sfortuna che ha leggerebbe attorno al suo film, ha lasciato anche un alone di mistero sulla storia dietro le quinte. Ma ha promesso ai fan che prima o poi racconterà tutto, quindi non ci resta che aspettare.

De Cataldo: “Una visione che ha dato nuova linfa al crime italiano”

L’autore del romanzo da cui il film è tratto, Giancarlo De Cataldo, ha riflettuto sul percorso di Romanzo Criminale, riconoscendo come il film sia stato plasmato dalla visione di Placido. Se il libro era costruito con una narrazione circolare, in cui il destino dei protagonisti era già segnato sin dalle prime pagine, la trasposizione cinematografica ha portato i personaggi verso una dimensione più intima e umana.

“I film è ‘puro Placido’”, ha detto a Bari De Cataldo. “I padri (lui) devono lasciar andare i figli, e questo figlio è stato portato in una direzione visionaria… dallo zio (intanto Michele Placido spiega: “I ragazzi – gli interpreti – mi chiamano ancora: zio”). Il romanzo inizia in medias res – il Freddo muore, e noi torniamo all’inizio -, è un po’ più simile alla serie. Se accetti il tradimento virtuoso fino in fondo è una scommessa: per esempio, io non avrei mai preso Kim Rossi Stuart per il Freddo, gliel’ho anche detto, ma poi quando l’ho incontrato sul set gli ho altrettanto detto: ‘Avrà sempre la sua faccia’." È stata questa un’intuizione di Michele Placido in linea con l’amore per gli attori del grande Bergman, che il cinesta ha citato a Bari: “Per lui, la prima cosa è una bella storia, la seconda gli attori, la terza il dop e poi il regista. Quando la squadra ha composto il meccanismo… bisogna essere anche fortunati, perché non sempre il pubblico rivela l’emozione nel momento in cui tu l’hai immaginata”.



Una delle intuizioni più sorprendenti del film, secondo De Cataldo, è stata quindi proprio la scelta di Kim Rossi Stuart per il ruolo del Freddo, un’idea che inizialmente lo aveva lasciato perplesso.