La carriera di Jasmine Trinca comincia quando, a 19 anni, conosce Nanni Moretti durante il casting de La stanza del figlio: viene scelta per il ruolo di Irene, la figlia del protagonista e di Laura Morante. Per la parte vince il Ciak d'oro alla migliore attrice non protagonista

