Nanni Moretti debutta a Torino a teatro, folla di vip per il regista

Il celebre cineasta italiano, famoso per capolavori come Aprile, Caro diario, La stanza del figlio e il recente Il sol dell’avvenire (uscito nel 2023), per questo suo esordio a teatro dirige Diari d'amore, ossia due commedie di Natalia Ginzburg che esplorano intimità domestiche che si rivelano ormai rassegnate alle complessità della vita. Fragola e panna e Dialogo giocano con sarcasmo con i valori e i costumi cari alla società borghese. Ed è così che i personaggi di Diari d'amore si ritrovano a parlare di matrimonio, fedeltà, maternità e amicizia mentre denunciano le inettitudini che li caratterizzano. Ma il lato maggiormente tragico delle loro esistenze verrà mutato mirabilmente in commedia.

Nanni Moretti: "Sono molto contento di cominciare questa prima avventura teatrale proprio da Torino”

"Sono molto contento di cominciare questa prima avventura teatrale proprio da Torino che mi ha sempre riservato un'accoglienza affettuosa e discreta, sono legato alla città e al suo Festival del Cinema", ha detto Nanni Moretti in un messaggio audio al direttore artistico Valerio Binasco.

L'edizione 2023/2024 del Teatro Stabile Torino dal titolo Lo spazio del tempo, l'ultima per il presidente Lamberto Vallarino Gancia, proporrà 73 titoli in sede e in tournée, tra cui 24 produzioni e coproduzioni, 12 debutti in prima nazionale, 34 ospitalità e 15 spettacoli per Torinodanza Festival. "Arriva dopo una stagione di record storici di produzione e di alzate del sipario, con 2,4 milioni di euro di incasso da botteghino e 200mila presenze in più tra il pubblico”, ha sottolineato Gancia. "Abbiamo alzato l'asticella con una proposta artistica plurale e dialettica, in cui s'incentrano tanti temi per rivolgersi a tanti pubblici: tragedie classiche, Pirandello, Cechov, Goldoni e Gogol, si celebrano due importanti anniversari Calvino e Testoris, si fanno convivere due scrittori culturalmente distanti come Pietrangelo Buttafuoco e Nicola Lagioia, si parla di ambiente, di conflitti, si alimenta la memoria storica", ha spiegato il direttore Filippo Fonsatti, durante la presentazione al Teatro Gobetti.

Accanto a Fonsatti, c’è il nucleo artistico composto da Binasco, Filippo Dini, regista residente, e dai due artisti associati Kriszta Székely e Leonardo Lidi. Tutti protagonisti della nuov astagione dello Stabile. Dini si cimenterà con Romeo e Giulietta di William Shakespeare, Kriszta Székely porterà in scena Otello.Dal 5 al 24 marzo 2024 debutterà in prima nazionale al Teatro Carignano La ragazza sul divano di Jon Fosse, diretto e interpretato da Binasco. Leonardo Lidi affronterà la Medea da Euripide.