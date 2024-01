2/13 ©Ansa

Ida diventa madre per la seconda volta a seguito della violenza subita dal soldato tedesco Gunther. Nel 1943 è costretta a trasferirsi in un rifugio a Pietralata dopo che la casa di famiglia viene distrutta in un bombardamento. Nel frattempo Nino, che da adolescente credeva nel fascismo e voleva andare in guerra, si unisce alla lotta partigiana. La vita di Ida diventa una battaglia per la sopravvivenza, ma la donna non perde mai la speranza di un futuro migliore

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo