Eterno Visionario è un film a cui Michele Placido tiene molto. Come molto tiene alla Sicilia, e a Luigi Pirandello. "Quale regione italiana ha due premi Nobel come Quasimodo e Pirandello? Non esistono regioni così", ha raccontato. Per poi citare i suoi grandi scrittori, da Sciascia a Bufalino. E lo stesso Pirandello, le cui novelle potrebbero tutte diventare film. "Palermo l'ho trovata cambiata in meglio da quando giravo La Piovra o Mary per sempre", ha anche detto. "La Sicilia e i giovani hanno fatto tanti passi in avanti con Falcone, Borsellino, Livatino, il generale dalla Chiesa. Tanti siciliani, grazie al loro sacrificio, hanno portato avanti il riscatto di questa terra".