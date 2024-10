Eterno Visionario, trailer del film di Michele Placido su Pirandello

È uscito il video che anticipa ciò che vedremo nella pellicola e che vede nel cast Fabrizio Bentivoglio, Valeria Bruni Tedeschi, Federica Luna Vincenti, Giancarlo Commare, Aurora Giovinazzo e Michelangelo Placido. Arriverà in sala a partire dal 7 novembre 2024, preceduta dall’anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma il 19 ottobre



È uscito nelle scorse ore il trailer ufficiale di Eterno Visionario, il nuovo film diretto da Michele Placido.



La pellicola vede nel cast Fabrizio Bentivoglio, Valeria Bruni Tedeschi, Federica Luna Vincenti, Giancarlo Commare, Aurora Giovinazzo e Michelangelo Placido. Arriverà in sala a partire dal 7 novembre 2024, preceduta dall’anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma il 19 ottobre. Rai Cinema, Goldenart Production e 01 Distribution hanno presentato nelle scorse ore il trailer di Eterno Visionario, titolo che segna la quindicesima regia di Michele Placido. Per questo suo nuovo film, ha scelto di raccontare un Luigi Pirandello inedito, ma non nel senso di una sua opera che il pubblico non conosce perché mai pubblicata: la pellicola racconta proprio di lui, offrendoci la storia di Pirandello.

Un Pirandello diviso tra il rapporto con la moglie, molto burrascoso, i conflitti con i figli e la passione per Marta Abba, sua musa e amore proibito. Quello che ne esce è un omaggio al celebre artista siciliano, che è stato meravigliosamente scandaloso per quei tempi. Il film uscirà quasi esattamente in occasione del 90º anniversario dell'assegnazione del premio Nobel per la letteratura Luigi Pirandello, che l’8 novembre 1934 ricevette il prestigioso riconoscimento, diventando famoso a livello internazionale.

Potete guardare il trailer ufficiale del film Eterno Visionario nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.



A interpretare Pirandello c'è Fabrizio Bentivoglio

In Eterno Visionario, il protagonista (Luigi Pirandello) è interpretato da Fabrizio Bentivoglio.

Valeria Bruni Tedeschi è la moglie Antonietta Portulano, Federica Luna Vincenti è Marta Abba, Giancarlo Commare, Aurora Giovinazzo e Michelangelo Placido sono rispettivamente i figli della coppia, ossia Stefano, Lietta e Fausto. Nel film c’è anche la partecipazione straordinaria della star tedesca Ute Lemper. La pellicola, diretta da Michele Placido su una sceneggiatura di Placido stesso (scritta a più mani assieme a Matteo Collura e Toni Trupia), è prodotta da Federica Luna Vincenti per Goldenart Production con Rai Cinema in co-produzione con GapBusters, una coproduzione italo-francese della Comunità del Belgio.

approfondimento Musica Insieme rende omaggio a Pasolini con Michele Placido

La trama ci riporta negli anni Trenta Ambientato nel 1934, il film inizia con Luigi Pirandello che si trova in treno, in viaggio verso Stoccolma, dove riceverà il premio Nobel per la letteratura. In quest'occasione, il famoso autore italiano rivivrà il fascino e tutta la magia dei personaggi nati dalla sua geniale penna, figure che hanno popolato la sua vita e ispirato la sua immensa arte.

Si vedrà passare davanti i fantasmi di un'esistenza intera: la follia di sua moglie, che non è in grado di comprendere e di accettare la scelta di vita di colui che sa di essere un artista predestinato; il legame con i figli, burrascoso poiché la prole si ritrova schiacciata dal genio paterno, incapace dunque di spiccare il volo con le proprie ali.

approfondimento Michele Placido dirigerà un film su Pirandello

Il rapporto con il fascismo e lo scandalo

Non mancano all’appello il controverso rapporto con il fascismo, così come lo scandalo del suo teatro, ritenuto troppo moderno e sovversivo per il perbenismo borghese che imparava a quei tempi. E non manca all'appello nemmeno il sogno di un amore idealizzato è vissuto come assoluto per Marta Abba, la giovane attrice che diventa la sua musa ispiratrice. Eterno Visionario racconta una fase della vita di Pirandello, ma si tratta di un pretesto per rivelare l'umanità, le passioni, le ossessioni e l’esistenza più intima di uno dei più grandi nomi della cultura del Novecento. Il racconto si dipana fra Roma, la Stoccolma dei Nobel, la Berlino dei cabaret e di Kurt Weill, la Sicilia degli zolfatari e degli arcaici paesaggi, che emerge come una terra arretrata tanto quanto il paesaggio arcaico.

Potete guardare il trailer ufficiale del film Eterno Visionario nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.