Amadeus al timone del Festival di Sanremo anche nel 2023 e 2024

Questa volta la notizia era nell'aria. Mentre alla fine del Festival di Sanremo 2021 Amadeus aveva annunciato che non ci sarebbe stato un terzo atto, salvo poi tornare sui suoi passi e accettare di fare ancora il conduttore e il direttore artistico del Festival, questa volta, alla luce dei record di ascolto ma anche del successo dei brani proposti in gara che continuano a dominare le classifiche, Amadeus non ha tentennato e ha trovato un accordo con la Rai per il prossimo biennio.

Da questa mattina è ufficiale che Amadeus sarà il direttore artistico e il conduttore delle edizioni 2023 e 2024 del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Così è stato concordato durante un incontro nel quale l'amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes, insieme con il direttore del Prime Time Stefano Coletta, ha ricevuto Amadeus in un lungo e cordiale colloquio. Al termine di questo percorso Amadeus entrerà nella storia della manifestazione per averla accompagnata, in un doppio ruolo, per cinque anni consecutivi. Non si conoscono ancora i dettagli dell'accordo ma quel che è certo è che verrà portato avanti in percorso di innovazione e rivoluzione artistica che lui ha avviato fin dalla sua prima conduzione nel 2020.