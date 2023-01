Sanremo, Gino Paoli e Peppino Di Capri super ospiti

Per il cantante partenopeo che si è detto "onorato e gratificato" per la sua partecipazione in qualità di ospite, la prima volta sul palco dell'Ariston fu da concorrente nel 1973 con "Un grande amore e niente più". Da allora ha calcato la scena sanremese per altre 12 volte. E nella serata di giovedì sarà nelle vesti di superospite. Stesso ruolo ma nella serata conclusiva sarà affidata a Gino Paoli. Amadeus nell'annunciare la partecipazione dell'esponente della "scuola genovese" lo ha definito "una colonna della musica italiana". Sette le partecipazioni alla kermesse sanremese per Paoli, l'ultima nel 2018 da ospite in coppia con Danilo Rea.