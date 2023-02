Sanremo, Amadeus: "Angelo Duro ha diviso". Anticipazioni terza serata

La moltiplicazione dei numeri non si ferma. Il quarto Festival di Sanremo di Amadeus è sempre più il festival degli italiani, è sempre più, come ha precisato il direttore Stefano Coletta, una manifestazione trasversale. Tra le soddisfazioni espresse dal conduttore e direttore artistico Amadeus c'è l'intervento di Drusilla Foer con Pegah Moshir Pouh che ha portato l'attenzione della gente su quanto sta accadendo in Iran. In questa terza serata Peppino di Capri riceverà il premio alla carriera. Gli ospiti sono Måneskin con Tom Morello e Sangiovanni che canta con Gianni Morandi. Al fianco di Amadeus nella terza serata ci sarà Paola Egonu : "Ancora non ci credo di essere qui, non vedo l'ora".

approfondimento

Sanremo 2023, le pagelle della seconda serata del Festival

Tiene banco il discorso di Fedez, molto forte e critico verso il viceministro Galeazzo Bignami: Stefano Coletta conferma che la Rai non ne era a conoscenza "e io mi dissocio dagli attacchi personali. La gestualità può essere molto forte sugli attacchi personali. Non è più libertà e diritto quando si tramuta in un attacco al vice ministro del nostro governo. Questi attacchi non sono sintomo di libertà". L'altro momento delicato della seconda serata ha avuto per protagonista Angelo Duro che riempie i teatri e, dice Amadeus, "non porta sul palco cose leggere, conoscevo il suo stile e la sua comicità. Quello che ha fatto ieri lo sapevo, è un talento, è un comico anomalo per il Festival. So che ha diviso, non mi ha sorpreso”. Il direttore Stefano Coletta che era all’Ariston ha raccontato che tra il pubblico c’era chi approvava e chi no: “È dal secondo festival che Amadeus mi parla di Angelo Duro. Ha un linguaggio forte e per questo è andato in fascia notturna. Il codice ambivalente con cui ha raccontato ciò che si annida nel pubblico e nel privato ha colpito per il suo coraggio nel narrare verità scomode".