Sanremo 2023, la diretta. Grande attesa per il ritorno dei Måneskin

Tutto pronto per la terza serata della 73° edizione del Festival di Sanremo. Amadeus tornerà sul palco del Teatro Ariston affiancato dalla pallavolista Paola Egonu e da Gianni Morandi. Il cantante si esibirà in duetto con Sangiovanni sulle note di FATTI riMANDARE DALLA MAMMA A PRENDERE IL LATTE. Annunciato il ritorno dei Måneskin, vincitori della kermesse nel 2021. Ospite anche Peppino Di Capri. Spazio alla gara con le esibizioni di tutti i ventotto artisti. Annalisa canterà dal palco del Suzuki Stage allestito in Piazza Colombo e Guè si esibirà dalla Costa Smeralda. Al momento la classifica parziale vede in testa Marco Mengoni.