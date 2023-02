Sanremo 2023, Will con Stupido. Il testo della canzone

William Busetti, classe 1999, nel 2020 ha preso parte alle selezioni di X Factor. Ora porterà a Sanremo “l’amore che ti fa sentire un gigante” Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo A sei anni, Will sognava di diventare un calciatore. Ed effettivamente a calcio ha giocato, arrivando fino alle giovanili del Chievo Verona. Poi la musica ha avuto la meglio. “Mi fa sentire più forte nelle mie debolezze: canto perché cerco un modo più libero di esprimermi, ho bisogno di sentirmi me stesso in un altro modo, in un modo forse migliore” ha confessato a BlogSicilia.

Chi è Will approfondimento Sanremo - Ospiti, cantanti, duetti: la guida serata per serata Nato nel 1999, Will porterà a Sanremo 2023 (qui trovate tutte le news) la sua Stupido. E, sebbene di notte sogni un duetto con Fabrizio De Andrè, ha inizialmente pensato di cantare in inglese nella serata delle cover. Salvo poi ripensarci, per far contenti mamma e papà. Seppure questo sia per lui il palco più importante, in TV Will lo abbiamo già visto: nel 2020 ha provato a entrare a X Factor, fino a venire scelto da Emma, che non lo ha però portato alle fasi finali. All’Ariston porta una canzone da lui stesso definita “classica”.

approfondimento Sanremo 2023, Will: "Sono io lo Stupido della canzone" “Prima andava molto tra gli artisti più giovani cantare l’odio, io invece credo dovremmo trasmettere sentimenti positivi. Il brano racconta di storie e intrecci d’amore in cui ci siamo persi e ritrovati, quell’amore che, proprio per le emozioni di cui ti nutre in alcuni momenti della giornata quando ti fermi a pensare ti fa sentire piccolo e in altri ti fa sentire un gigante. Stupido vuole anche essere uno slogan: non bisogna avere paura di esternare le proprie emozioni e fragilità, l’importante è sempre agire in maniera autentica e vera anche se in alcuni momenti possiamo sembrare degli stupidi” ha detto.

Il testo di Stupido di Will vedi anche Tutti i testi delle canzoni di Sanremo 2023 La nostra storia non è andata come pensi tu Ti mentirei se ti dicessi non ti penso più Io in verità mi sono perso Per me sei il mare aperto E l’odio è una corrente che ci tira giù Ti chiedo scusa se poi annego in una lacrima Ma non riesco a voltare pagina Parole parole non bastano, siamo occasioni che passano, Siamo dolori che canterò, so che se torni non basterò Siamo ferite che ballano, io non sopporto chi parla no, Siamo dolori che canterò e so che se torni non basterò Ma a volte io mi sento stupido Volevo tutto il pianeta stringerlo in una mano Volevo fare il poeta, ora l’essere umano E divento pure un po’ banale Come dirti che se non ci sei non so che fare E poi ti chiamo subito Ma dubito che tu voglia rispondermi Ora che non sei più parte di me Ora mi chiedo che cosa farai da grande Ormai ti vedo andare sempre più distante da me E so che forse tu lo trovi divertente, ma non mi è rimasto niente, Se non qualche ricordo di noi Il tempo può andare all’indietro se vuoi Anche se Parole parole non bastano, siamo occasioni che passano, Siamo dolori che canterò, so che se torni non basterò Siamo ferite che ballano, io non sopporto chi parla no, Siamo dolori che canterò e so che se torni non basterò Ma a volte io mi sento stupido Volevo tutto il pianeta stringerlo in una mano Volevo fare il poeta, ora l’essere umano E divento pure un po’ banale Come dirti che se non ci sei non so che fare E poi ti chiamo subito Ma dubito che tu voglia rispondermi Ora che non sei più parte di me E a volte io mi sento stupido, ma ruberò le lacrime che ti porta via il vento Lo sai come mi sento, perché so che mi senti, nel pieno della notte Mi tremerà la voce, darò la colpa al freddo E non tornerò E divento pure un po’ banale Come dirti che se non ci sei non so che fare E poi ti chiamo subito Ma dubito che tu voglia rispondermi Ora che non sei più parte di me