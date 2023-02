Sanremo 2023, la scaletta della terza serata. Gli ospiti e i cantanti

Al fianco di Amadeus e Gianni Morandi come co-conduttrice la campionessa del volley Paola Egonu. Grande attesa per i Maneskin

La terza serata del Festival di Sanremo ( LA DIRETTA DELLA SECONDA SERATA ) , giovedì 9 febbraio, vedrà sul palco dell'Ariston tutti e 28 i big in gara che questa volta saranno valutati dalla giuria demoscopica e dal televoto, con un peso al 50%. Al fianco di Amadeus e Gianni Morandi come co-conduttrice la campionessa di volley Paola Egonu .

Cosa succederà nella terza serata del Festival di Sanremo

Giovedì 9 febbraio si esibiranno tutti e 28 gli artisti in gara. Verrà fatta poi una media dei voti della giuria demoscopica e del televoto con quelli precedenti della sala stampa e verrà così definita una nuova classifica complessiva. Accanto ad Amadeus e Morandi, la co-conduttrice della serata sarà la regina del volley Paola Egonu, attesa in particolare per un monologo che potrebbe affrontare temi legati al razzismo. Recentemente intervistata da Vanity Fair, la pallavolista si è infatti raccontata a cuore aperto, dagli episodi di razzismo subiti ai sacrifici legati alla carriera sportiva, fino al timore di mettere al mondo un figlio “dalla pelle nera” che potrebbe rivivere le sue stesse difficoltà. Superospiti della serata, i Maneskin e Peppino Di Capri: quest'ultimo è un vero recordman del Festival con 15 presenze sul palco e per l'occasione celebrerà lproprio all'Ariston la sua lunghissima carriera. Sul palco arriverà anche Sangiovanni che canterà con Morandi il successo senza tempo Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, nella versione 2.0 prodotta da Shablo. Annalisa allieterà il Suzuki Stage in piazza Colombo, mentre sul palco sul mare della Costa Smeralda è atteso Gué.