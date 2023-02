Televoto Sanremo 2023, come votare i cantanti in gara

Dalla terza serata in poi anche il pubblico può esprimere la propria preferenza sui 28 artisti che si sfidano sul palco dell’Ariston. Il voto, tramite rete fissa o sms, è riservato ai maggiorenni. Ecco tutte le istruzioni Condividi

Dopo le prime due serate dedicate alle preferenze della sala stampa, a Sanremo giovedì, venerdì e sabato vota anche il pubblico da casa tramite il televoto. Gli spettatori potranno votare durante le sessioni di televoto, ovvero - spiega il regolamento della kermesse - “nel lasso di tempo intercorrente tra il momento in cui viene comunicata l’apertura del Televoto ed il momento in cui viene comunicata la chiusura dello stesso”. Il servizio di televoto è riservato ai maggiorenni (LO SPECIALE SANREMO).

Come votare da rete fissa leggi anche Sanremo 2023, la classifica generale e parziale dopo la seconda serata Il pubblico può votare da rete fissa chiamando il numero 894.001. Non è possibile esprimere la propria preferenza a questo numero da telefoni pubblici, telefoni cellulari o utenze fisse estere. Chi chiama deve seguire le istruzioni che vengono date da un messaggio preregistrato e digitare il codice a due cifre abbinato a ciascun artista e comunicato nel corso della trasmissione. Il costo di ciascuna chiamata da utenza fissa (indipendentemente dalla distanza, dall’orario, dalla durata della chiamata e dal gestore telefonico) con la quale effettivamente si esprima un voto valido sarà di Euro 0,51 IVA inclusa. Nessun costo sarà addebitato alle chiamate effettuate oltre il numero massimo consentito per ciascuna sessione di voto; nel caso in cui l’utente effettui un numero eccessivo di chiamate oppure digiti un codice di identificazione non corretto o fuori tempo massimo ascolterà un messaggio gratuito di errore e nessun voto sarà conteggiato.

Come votare tramite sms approfondimento La seconda serata del Festival di Sanremo in 10 momenti da ricordare Si può anche votare mandando un sms al 475.475.1. Anche in questo caso va indicato il codice a due cifre abbinato a ciascun artista. Sono validi, spiega il regolamento, anche alcuni “alias”. Se ad esempio si vorrà votare il cantante che ha il codice 01 saranno valide anche le seguenti formule: 1, uno, codice 1, codice1, codice 01, codice01, numero 1, numero1, numero 01, numero01. Il costo di ciascun SMS, addebitato all’utente dal proprio operatore (sul conto telefonico in caso di abbonamento o scalato dal credito disponibile in caso di carta ricaricabile) sarà di Euro 0,50 IVA inclusa. Come nel caso del voto da telefono fisso, l’utente pagherà solo i voti validi.

Quante volte si può votare leggi anche Sanremo 2023, le pagelle della seconda serata del Festival Come spiega il regolamento di Sanremo, “il numero massimo di voti validi (per ogni canale di erogazione, quindi 5 SMS da utenza mobile e 5 chiamate da utenza fissa) effettuabili da ciascuna utenza telefonica è pari a 5 (cinque) voti per ciascuna sessione di voto prevista nella 3^, nella 4^ e nella 5^ serata. I voti pervenuti ai sistemi di conteggio al di fuori dell’arco temporale della Sessione di Televoto sono automaticamente rifiutati dal sistema e sono totalmente gratuiti”.

Le sessioni di televoto leggi anche Fedez a Sanremo 2023, il freestyle contro Bignami e Codacons: il testo Giovedì 9 febbraio e venerdì 10 febbraio ci sarà, per ciascuna serata, una sessione di televoto unica in cui sarà possibile votare tutti i 28 artisti in gara. Invece nella serata finale, sabato 11 febbraio, ci sarà una prima sessione in cui si potranno votare ancora tutti i 28 cantanti, e poi una seconda fase in cui si dovrà scegliere fra i 5 artisti rimasti in gara.