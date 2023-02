Sanremo 2023, attesa per la finale. Torna Chiara Ferragni

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Alla soddisfazione per i dati d’ascolto si unisce, come ha detto il direttore Stefano Coletta, quella di avere visto molti giovani che ci hanno fatto emozionare interpretando brani che non appartengono alla loro generazione. Insomma è sempre più il Sanremo (QUI LA DIRETTA ALLA SERATA FINALE) dei giovani e Amadeus lo sottolinea aggiungendo che "è anche un momento di cultura, seppur con i tempi televisivi, di cultura popolare" (LO SPECIALE)



La serata finale prevede ovviamente tutte le canzoni in gara (LA SCALETTA) nella prima parte dopodiché si sceglieranno i cinque finalisti e ripartirà il televoto. Gli ospiti sono Gino Paoli, Ornella Vanoni e i Depeche Mode. Sul palco di piazza Colombo salirà Achille Lauro, mentre sulla Costa Crociere tornerà Salmo. Infine si recupera l’omaggio a Lucio Dalla. Ad affiancare Amadeus e Gianni Morandi (che ha annunciato un tour) torna Chiara Ferragni. Qualcuno si è lamentato per l’orario in cui è andato in onda, nella serata delle cover, il monologo di Chiara Francini: Amadeus ha spiegato che non lo voleva compresso tra le canzoni, vista la sua potenza, e che la stessa Francini era d’accordo su questa strategia e sull’orario.