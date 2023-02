Sanremo 2023, la classifica dopo i duetti della quarta serata

Musica

Guest star del calibro di Elisa, Lorella Cuccarini, Noemi, Emma, Arisa arrivano a dare manforte ai cantanti in gara impegnati anche questa sera nella battaglia dello stile che, alla vigilia della finale, ha già i suoi favoriti. Che sorprese hanno in serbo gli artisti e la co-conduttrice (che veste creazioni di Jeremy Scott)? a cura di Vittoria Romagnuolo

Si alza il sipario sulla quarta serata del Festival di Sanremo 2023, appuntamento dedicato, nella tradizione più recente, ai duetti e alle cover di brani popolarissimi degli ultimi cinquant'anni. Popolarissime, ormai, anche le mise dei due presentatori, Amadeus e Morandi, con quest'ultimo che però arriva di corsa. Recupererà una giacca da smoking al volo. Voto (per entrambi): 6

Ariete, che ha definito Sangiovanni un “fratellino”, aveva anticipato che per il duetto si sarebbero vestiti come due gemelli. Stesso look sartoriale, dunque. Vale la pena chiedersi chi lo indossa meglio. Voto: 7.5