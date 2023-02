Mare Fuori a Sanremo 2023, il cast canta la sigla. Testo e significato

Il cast della serie tv sarà al Festival per intonare insieme o Mar For, la sigla della fiction

Oggi, venerdì 10 febbraio , sarà la serata dei duetti al Festival di Sanremo 2023 ( LO SPECIALE ) , durante la quale tutti i 28 cantanti in gara saliranno sul palco del teatro Ariston per un’esibizione alternativa al brano presentato per la competizione.

Oltre a loro, però, ci saranno almeno due gruppi di ospiti: il primo è rappresentato da Peppino Di Capri , che avrebbe dovuto partecipare ieri, giovedì 9 febbraio, ma che, a causa di un abbassamento di voce causato dal grande freddo, ha preferito rinviare a oggi. L’altro è composto dal cast di Mare Fuori , la fiction Rai di successo che sta conquistando il cuore del pubblico con la sua trama avvincente, nella quale in tanti si rispecchiano. Uno spaccato dell’Italia che torna ad appassionare il pubblico del Paese a un prodotto italiano. Sul palco di Sanremo, il cast canterà la sigla o Mar For.

O Mar For, il testo della sigla di Mare Fuori

Da tempo non accadeva che un prodotto televisivo italiano avesse una sua sigla originale. Mare Fuori è riuscito anche in questo e la canzone è entrata rapidamente nei cuori dei telespettatori. Ecco il testo integrale:

Appicc n'ata sigarett

Allà c sta mammà ch chiagn e nun da rett

Cu sta fatic mo c'accattamm pur a Regg e Casert

So crisciut miezz a vie, o sacc chell che m'aspett

Nu guaglion ro sistema, mo vo sistemà tutt cos

Miezz a vie e megl a ten e fierr o a vennr e ros

Patm sta carcerat, so l'omm e cas

Lievc e man a cuoll ca chill m'è frat

E m fa mal o cor o sai pur tu (pur tu)

Non c vac a scol, no, ma nun ca vac chiù

M'acchiappn a Gaiol cu nu chil e fumm

Mar mo sta for, nun m pozz vere chiù

Nun te preoccupa' guaglio, c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

Aret e sbarr, sott o ciel c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

Nun te preoccupa' guaglio, c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

Aret e sbarr, sott o ciel c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

Ricn ca mill culur

Agg vist'o sul o grig (nanananana)

Nto cortil e guaglion

S fann n'ata strisc

Tutt e juorn ugual vogl asci (vogl asci)

O mor ca dint o mor acciso

A cap m fa mal, n'arriv a capì

Si so nat cca, qual è a colpa mia?

Mann mis o fierr n'man e mann itt "spar"

Napl a ca dind par assai luntana

Tutt e juorn pens "c'agg fatt e mal?"

Tutt e juorn, tutt e juorn pens'o mar (pens'o mar)

Nun te preoccupa' guaglio, c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

Aret e sbarr, sott o ciel c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

Nun te preoccupa' guaglio, c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

Aret e sbarr, sott o ciel c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

Nun te preoccupa' guaglio, c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

Aret e sbarr, sott o ciel c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

Nun te preoccupa' guaglio, c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for