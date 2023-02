Mare fuori 3, quando esce la seconda parte della terza stagione

Ormai manca poco, il 15 febbraio inizierà su Rai 2 la seconda parte della terza stagione di Mare Fuori che andrà avanti per sei puntate in prima serata per la regia di Ivan Silvestrini. Da un’idea di Cristiana Farina e su una sceneggiatura firmata da Maurizio Careddu, questa fiction ha riscosso un grande successo per le prime due stagioni e ora i nuovi episodi della terza promettono nuove emozioni, con il cast storico e alcuni nuovi personaggi che il pubblico imparerà ad amare e odiare.

Mare Fuori 3: la trama ufficiale della fiction

Nella terza stagione di Mare Fuori i protagonisti sono cresciuti e molti di loro si trovano a dover compiere la scelta di come affrontare il loro ruolo di adulti nel mondo. La scoperta dell’amore è la rotta che li conduce alla scoperta di nuovi aspetti di se stessi. Continenti sinora inesplorati. Qualcuno di loro si troverà perso a causa di questa emozione sconosciuta, qualcun altro invece vivrà questo sentimento come fosse un faro nella notte e si farà guidare dalla sua luce abbagliante. Nuovi personaggi faranno il loro ingresso nell’IPM, come Giulia, una trapper appartenente ad una gang milanese. O i fratelli Di Meo che insieme a Dobermann, un amico extracomunitario di colore, entrano in prigione per aver devastato un ospedale.