Mare fuori 3, quando esce la nuova stagione della serie

C'è grande attesa per la terza stagione di Mare fuori, serie tv creata da Cristiana Farina e Maurizio Careddu andata in onda per la prima volta nel settembre del 2020. Dopo il passaggio sulla rete nazionale, anche Netflix ha deciso di pubblicare la serie, contribuendo a darle un ulteriore spinta in termini di pubblico (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Ecco perché, adesso, i tanti fan di Mare fuori si chiedono quando potranno scoprire gli episodi della terza stagione.

Mare fuori 3, quando esce approfondimento Le migliori serie TV da vedere a gennaio 2023. FOTO Mare Fuori 3, coproduzione Rai Fiction-Picomedia, è un “coming of age”, in cui i protagonisti sono gli adolescenti dell’Istituto di Pena Minorile di Napoli. Tra i ruoli principali, però, anche quello della direttrice Paola Vinci (Carolina Crescentini), del comandante di polizia Massimo Esposito (Carmine Recano) e dell’educatore Beppe Romano (Vincenzo Ferrera). La fiction si compone di sei prime serate su Rai2, e per vederle bisognerà aspettare fino al prossimo 15 febbraio 2023. La prima stagione comincia con l'arresto di Carmine Di Salvo (Massimiliano Caiazzo) e Filippo Ferrari (Nicolas Maupas): il primo ha a che fare con la criminalità sin dall’infanzia, il secondo invece, nato e cresciuto a Milano, finisce in riformatorio per una bravata. Nonostante le tante differenze, i due ragazzi finiranno per stringere una grande amicizia.

Mare fuori 3, le anticipazioni Dove eravamo rimasti? Avevamo lasciato Edoardo completamente solo, avendo perso gli unici che ancora credevano in lui. Mentre porta avanti il suo piano d'evasione, cresce la rabbia nei confronti di Carmine, Filippo e Pino. Naditza è invece alle prese con una nuova libertà, ma si sente tradita e abbandonata da Filippo. Nonostante questo, capisce che il suo posto è accanto al ragazzo. Intanto Beppe cerca di ritrovare il rapporto perso con la figlia, Lino sta provando a confrontarsi con il suo passato, mentre Massimo e Paola provano a far funzionare la loro relazione. Attenzione spoiler! Per quanto riguarda le anticipazioni di Mare fuori 3, pare che ritroveremo Ciro Ricci, tra i personaggi più amati della serie. L'attore che lo interpreta, Giacomo Giorgio, ha infatti scritto sui social "Ciro sta bene", lasciando intendere forse che il personaggio abbia inscenato la sua morte al termine della seconda stagione, magari per diventare latitante. Sarà andata davvero così? Lo scopriremo dal 15 febbraio, quando andranno in onda i primi due episodi su Rai 2. Non c'è invece ancora una data ufficiale per la pubblicazione della terza stagione su Netflix, dove ci sono però in catalogo le prime due (visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).