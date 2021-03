Manuel Agnelli, da X Factor a Sanremo 2021: la fotostoria del cantante

5/8 ©Getty

Dopo alcuni album e singoli incisi interamente in inglese, il successo della neo-band italiana arriva con “Germi”, lavoro in studio del 1995 a cui seguiranno tanti altri album di successo come “Hai paura del buio” (1997) e “Non è per sempre” (1999). Per Manuel e gli Afterhours è solo l’inizio di un grande sogno tutto musicale, che vedrà poi tanti concerti in Italia e in Europa oltre che l’affetto dei sempre più numerosi fans. Non è una novità la presenza di una fan particolare di nome Mina, con cui il gruppo firmerà in seguito diverse collaborazioni.

Afterhours, pubblicati sei video del concerto di Milano del 2018