Il grido d’allarme lanciato da oltre 120 live club diventa un hashtag e una campagna a tappeto per ricordare a tutti di supportare un settore fermo da ormai un anno. #ultimoconcerto è l’iniziativa lanciata e promossa anche con un sito internet che mette in risalto una mappa di punti interrogativi che costellano l’intero stivale. Sono gli oltre 120 live club che si domandano “ Ci sarà un ultimo concerto? O c'è già stato? ”. Il 28 gennaio, un’immagine con un grande punto interrogativo è comparsa simultaneamente sui canali social dei live club simbolo della musica dal vivo contemporanea in Italia. La foto sta ad indicare l’anno di nascita e il 2021 a suggerire il possibile anno di chiusura. Risalgono infatti a febbraio di un anno fa i primi concerti rimandati a causa dell’emergenza sanitaria ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ).

Subsonica all’Hiroshima Mon Amour

La campagna sottolinea anche l’importanza delle attività legate alla musica live. Ogni anno sono coinvolte oltre 7 milioni di persone a livello nazionale contando soltanto le presenze che partecipano agli eventi nei Live Club e Festival e fornisce lavoro a circa 30.000 professionisti. I Live Club hanno un comune denominatore: la programmazione culturale e il sostegno alla creatività e alla promozione degli artisti, organizzando eventi di musica originale dal vivo. Per questo i live club hanno immaginato come sarà e se ci sarà il Prossimo Concerto. Per supportare la causa il 27 febbraio alle ore 21 oltre 50 artisti suoneranno dal vivo in tutta Italia con lo scopo di attirare l’attenzione sullo stato di salute del settore della musica dal vivo. In particolare il concerto dei Subsonica (le canzoni più famose), di scena all’Hiroshima Mon Amour, sarà visibile sul sito www.ultimoconcerto.it.