Flaming Lips: concerti in tempi di Covid dentro delle bolle

A soli pochi giorni dall’inizio del lockdown(LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), Wayne Coyne, cantante dei Flaming Lips, aveva pubblicato su Instagram uno schizzo fatto a mano e diviso in due. Da una parte era ritratto sul palco dentro alla bolla usata per i suoi show nel 2019, mentre per il 2020 aveva immaginato che tutti i musicisti e gli spettatori fossero dentro le bolle. Un’idea, una visione che non ha mai abbandonato i Flaming Lips, decisi come non mai a ritornare presto a suonare dal vivo. E così per tutto il 2020 la band ha lavorato per realizzare questo progetto e permettere finalmente ai fan di assistere ad un loro concerto. La prima prova è arrivata il 12 ottobre in un concerto di prova al Criterion di Oklahoma City dove è stato girato il video di “Assassins of Youth”. Una sorta di esperimento per capire se era possibile fare un concerto con 100 spettatori chiusi dentro a bolle di gomma. In quel caso ci furono amici e familiari a lavorare all’iniziativa e che erano già stati coinvolti in test precedente per la serie #PlayAtHome proposto dal programma Late Show.