Sanremo 2023, Levante con Renzo Rubino in Vivere di Vasco Rossi: testo

In gara con Vivo, una canzone sulla depressione post-partum e sulle difficoltà che la maternità comporta, Levante ha scelto un successo del rocker per la serata dedicata alle cover

“Scegliere la cover per Sanremo è difficilissimo” ha detto Levante, nel corso di una lunga intervista a Il Fatto Quotidiano. Perché è difficile? Per una questione di gusti, in primis, ma anche perché c’è sempre il timore che qualche altro cantante in gara scelga lo stesso artista.